Азот массой 280 г был нагрет при постоянном давлении на 100 С. Определить работу расширения

Физика
Азот массой 280 г был нагрет при постоянном давлении на 100 С. Определить работу расширения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=РΔ∨=m/M*RT=0.280кг/0,028кг/моль*8,30Дж/(моль*К)*373К=30996≈31кДж
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