Вибратор излучает волны длиной 6 м.Определить разность фаз в двух точках пространства,удаленных от вибратора на 20 и 35 м.

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разность фаз двух точек, отстоящих на длину волны, равна 2π. расстояние между заданными точками 35 - 20 = 15м. в это расстояние укладывается 15 : 6 = 2,5 волны; значит, разность фаз составляет 2,5 * 2π = 5π, с учетом периодичности волны (вычтем 2 раза по 2π) разность фаз равна π.