Определите импульс тела массой 100г, движущегося со скоростью 10м/с
Физика
Определите импульс тела массой 100г, движущегося со скоростью 10м/с
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Гость:
P=mv; P=0.1кг*10м/с=1кг/м/c
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