если двузначное число разделить на сумму его цифр, то в частном получится 7 и в остатке 6. если это же двузначное число разделить на произведение его цифр, то в частном получится 3, а в остатке число, равное сумме цифр исходног...

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Пусть число имеет вид 10а+в . Теперь разделим его на 7 и получим 10а+в=7(а+в)+6 дальше разделим его на на произведение цифр 10а+в=3ав +а+в Получим систеиу и упростим её 3а-6в=6 9а-3ав=0 ещё упростим а-2в=2 а(3-в)=0 из второго имеем а=0 или в= 3. Найдём из первого а и в а=0 в=-1 Так не может быть а и в натуральные числа . в=3 а =8 число 83