Как правильно записать условие задачи и решение.В корзине было8 огурцов и 5 помидоров.Для салата взяли 6 овощей.Сколько овощей осталось.

Математика

Как правильно записать условие задачи и решение.В корзине было8 огурцов и 5 помидоров.Для салата взяли 6 овощей.Сколько овощей осталось.

Автор: Гость