Как правильно записать условие задачи и решение.В корзине было8 огурцов и 5 помидоров.Для салата взяли 6 овощей.Сколько овощей осталось.
Математика
Как правильно записать условие задачи и решение.В корзине было8 огурцов и 5 помидоров.Для салата взяли 6 овощей.Сколько овощей осталось.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+5 =13 овощей всего было 13-6=7 овощей осталось отв. 7 овощей
Гость:
помидор-5 огурцов -8 ? взяли -6 решение:5+8=13 всего 13-6=7 осталось ответ:семь овощей осталось в корзине.
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