исследовать функцию и построить ее график x^2/(4-x^2)
Алгебра
исследовать функцию и построить ее график x^2/(4-x^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=x²/(4-x²) D(y)∈(-∞;-2) U (-2;0) U (2;∞) y(-x)=x²/(4-x²) y(x)=y(-x) четная (0;0)точка пересечения с осями х=-2 и х=2 вертикальные асимптоты y`=[2x(4-x²)-x²*(-2x)]/(4-x²)²=(8x-2x³+2x³)/(4-x²)²=8x/(4-x²)²=0 x=0 _ _ + + --------------(-2)----------------(0)--------------(2)------------------ убыв убыв min возр возр ymin=y(0)=0
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