если к числу приписать справа 3, оно увеличится на 777. Найти число.
Математика
если к числу приписать справа 3, оно увеличится на 777. Найти число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х неизвестное число 10х+3 увеличенное число ( увеличили на 10+3) 10x+3-x = 777 10х-х=777-3 9х=774 х=86 неизвестное число
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