На сколько удлинится рыболовная леска жесткость 200Н/м при поднятии вертикольно вверх рыбы массой 200г

Физика

На сколько удлинится рыболовная леска жесткость 200Н/м при поднятии вертикольно вверх рыбы массой 200г

Автор: Гость