На сколько удлинится рыболовная леска жесткость 200Н/м при поднятии вертикольно вверх рыбы массой 200г
Физика
На сколько удлинится рыболовная леска жесткость 200Н/м при поднятии вертикольно вверх рыбы массой 200г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: k=200 Н/м m=200 г = 0,2 кг g=9,8 м/с² Найти х. Решение: по II закону Ньютона kx-mg=0 x=mg/k x= (0,2кг · 9,8 м/с²)/(200 Н/м)=0,0098м Ответ: 0,0098м
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