Снаряд массой 100кг,летящий горизонтально вдоль железнодорожного пути со скоростью 500м/c, попадает в вагон с песком массой 10т и застревает в нем. Какую скорость получит вагон,если он двигался со скоростью 36км/ч в направлении...
Физика
Снаряд массой 100кг,летящий горизонтально вдоль железнодорожного пути со скоростью 500м/c, попадает в вагон с песком массой 10т и застревает в нем. Какую скорость получит вагон,если он двигался со скоростью 36км/ч в направлении,противоположном движению снаряда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону сохранения импульса MVв-mVс =(M+m)u отсюда u=(MVв-mVc)/(M+m)=4.95м/с
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