Снаряд массой 100кг,летящий горизонтально вдоль железнодорожного пути со скоростью 500м/c, попадает в вагон с песком массой 10т и застревает в нем. Какую скорость получит вагон,если он двигался со скоростью 36км/ч в направлении...

Физика

Снаряд массой 100кг,летящий горизонтально вдоль железнодорожного пути со скоростью 500м/c, попадает в вагон с песком массой 10т и застревает в нем. Какую скорость получит вагон,если он двигался со скоростью 36км/ч в направлении,противоположном движению снаряда?

Автор: Гость