ПРОСКЛОНЯЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ЗОЛОТОЙ спелое. (безударные окончания пиши так же как ударные)

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ПРОСКЛОНЯЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ЗОЛОТОЙ спелое. (безударные окончания пиши так же как ударные)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просклонять - значит, поставить во всех падежах. И.п. золотой спелое Р.п. золотого спелого Д.п. золотому спелому В.п. золотой спелое Т.п. золотым спелым П.п. на золотом на спелом
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