ПРОСКЛОНЯЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ЗОЛОТОЙ спелое. (безударные окончания пиши так же как ударные)
Русский язык
ПРОСКЛОНЯЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ЗОЛОТОЙ спелое. (безударные окончания пиши так же как ударные)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просклонять - значит, поставить во всех падежах. И.п. золотой спелое Р.п. золотого спелого Д.п. золотому спелому В.п. золотой спелое Т.п. золотым спелым П.п. на золотом на спелом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
сумма числителя и знаменателя правильной дроби равна 13.Если к числителю и знаменателю прибавить6,то получится дробь 2/3.Найдите первоночальную дробь.
Математика
В одной коробке было 6 карандашей,а в другой 12 карандашей.Катя взяла 5 карандашей.Сколько карандашей осталось в этих двух коробках?Реши задачу тре...