вычислите площадь фигуры, ограниченных указанными линиями y=x^2-4x+4;y=x
Математика
вычислите площадь фигуры, ограниченных указанными линиями y=x^2-4x+4;y=x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графиком является парабола Координаты вершины 2 0 Ось у пересекает в точке 0 4. Оба графика пересекаются в двух точках х=1 х= 4. Вычислим интеграл на промежутке от 1 до 4 от разности х-х*х+4х-4 по де х . 5х-х*х- 4 интеграл 5хв квадрате разделить на 2 - х в кубе делить на 3 - 4х на промежутке от 1 до 4 5*16\2 -64\3 -16 -( 5\2 -1\3 -4) Досчитаем 4,5
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