В одной коробке было 6 карандашей, а в другой- 12 карандашей. Катя взяла 5 карандашей. Сколько карандашей осталось в этих двух коробках? Решить задачу тремя способами.

Математика

В одной коробке было 6 карандашей, а в другой- 12 карандашей. Катя взяла 5 карандашей. Сколько карандашей осталось в этих двух коробках? Решить задачу тремя способами.

Автор: Гость