В одной коробке было 6 карандашей, а в другой- 12 карандашей. Катя взяла 5 карандашей. Сколько карандашей осталось в этих двух коробках? Решить задачу тремя способами.
Математика
В одной коробке было 6 карандашей, а в другой- 12 карандашей. Катя взяла 5 карандашей. Сколько карандашей осталось в этих двух коробках? Решить задачу тремя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6+12=18 18-5=13 2) 6-5=1 12+1=13 3) 12-5=7 7+6=13
Гость:
1 способ (12+6)-5=13 карандашей осталось 2 способ (12-5)+6=13 карандашей осталось
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