4(3-2y)-3y(2y-3)=0
Математика
4(3-2y)-3y(2y-3)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(3-2y)-3y(2y-3)=0 (2y-3)(-4-3y)=0 2y=3 3y=-4 y=1.5 y=-4/3
Гость:
Тебе у надо найти? тогда раскрываем скобки 12-8у-6у^2+9у=0 >>>>> 6y^2-у-12=0, отсюда у1=1.5, y2=4/3
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