Задача такая 4 4 4 4=20 реши любым способом, ответ должен получиться 20. Можешь употреблять( - + * / )

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Задача такая 4 4 4 4=20 реши любым способом, ответ должен получиться 20. Можешь употреблять( - + * / )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4/4+4)*4=20
Гость:
4 * (4 + 4 : 4) = 20
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