Составьте 4 предложения сложноподчиненных. 4 предложения сложносочиненное, 4 предложений бессоюзных.
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Составьте 4 предложения сложноподчиненных. 4 предложения сложносочиненное, 4 предложений бессоюзных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сложноподчиненные: С улицы, которая была полна народу, доносился чей-то крик. Бабушка попросила, чтобы я купил лекарства. Надо было всё сделать таким образом, чтобы мама ничего не узнала. Её не было дома, что бывало нечасто. сложносочиненные: Роль председателя мне очень нравилась, а от второй роли я всячески старался избавиться. Интерес меня взял, я и спросила. Последний месяц зиме гулять, она и грянула лютой стужей В лачугах кипели щи, сушились валенки, стоял пар, и кто-то хрипло пел песню. бессоюзные: Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. Осень и зиму Корчагин не любил: они приносили ему много физических мучений. Звёзды понемногу скрывались, красноватая полоса на востоке становилась шире, Белая пена волн покрывалась нежным розовым отливом.
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