Поделить цифирблад на 3 части так чтоб в каждой части получилось число 26
Математика
Поделить цифирблад на 3 части так чтоб в каждой части получилось число 26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если делить некрасиво то первая линия 11+12+1+2,вторая 10+9+3+4,третья 8+7+6+5
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