В ящике 20 шаров:5 белых,5 синих и 10 красных.найти вероятность появления цветного шара
Алгебра
В ящике 20 шаров:5 белых,5 синих и 10 красных.найти вероятность появления цветного шара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
цветных шаров 5синих+10 красных=15. Вероятность вытаскивания цветного шара равна 15/20=75%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Азот N2 при нормальных условиях занимает обьём 14 литров. Вычислите число молекул азота в данном обьёме газа
Математика
один из множителей уменьшили в 6 раз. как надо изменить второй множитель, чтобы произведение увеличилось в 18 раз?
Биология
Підрахуйте,скільки ходильних ніг на головогрудях річкового рака?На якій парі ніг знаходяться клешні?