В ящике 20 шаров:5 белых,5 синих и 10 красных.найти вероятность появления цветного шара

Алгебра
В ящике 20 шаров:5 белых,5 синих и 10 красных.найти вероятность появления цветного шара
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
цветных шаров 5синих+10 красных=15. Вероятность вытаскивания цветного шара равна 15/20=75%
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