Азот N2 при нормальных условиях занимает обьём 14 литров. Вычислите число молекул азота в данном обьёме газа
Химия
Азот N2 при нормальных условиях занимает обьём 14 литров. Вычислите число молекул азота в данном обьёме газа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n (N2) = 14л/22,4 л/моль = 0,625 моль N (N2) = 0,625 x6,02x10^23 = 3,7625 x 10^23 молекул n - количество вещества N - число молекул 6,02 х 10^23 - число Авогадро (количество молекул в 1 моль вещества)
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