один из множителей уменьшили в 6 раз. как надо изменить второй множитель, чтобы произведение увеличилось в 18 раз?
Математика
один из множителей уменьшили в 6 раз. как надо изменить второй множитель, чтобы произведение увеличилось в 18 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ху произведени е ху\6 . чтобы оно увеличилось в 18 раз надо вторй множитель уиножить на 108.
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