один из множителей уменьшили в 6 раз. как надо изменить второй множитель, чтобы произведение увеличилось в 18 раз?

Математика

один из множителей уменьшили в 6 раз. как надо изменить второй множитель, чтобы произведение увеличилось в 18 раз?

Автор: Гость