две стороны треугольника относятся как (1:2корень из 3 )и образовывают угол 30 градусов. 3-я сторона треугольника=2корень из 7(см)найти неизвестные стороны треугольника
Геометрия
две стороны треугольника относятся как (1:2корень из 3 )и образовывают угол 30 градусов. 3-я сторона треугольника=2корень из 7(см)найти неизвестные стороны треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х одна частьТогда одна сторона х см а другая 2 корня из 3 х см. По теореме косинусов будет 2 корня из 3 и всё в квадрате = х*х +2 корня из 3 х и все в квадрате - 2*х*х*2 корня из 3 * корень из трёх и разделить на 2 Упростим 28=х*х+12*х*х-6*х*х 28=7х*х х=4 х=-4 . Значти одна часть 4 см Тогда одна их сторон 4 см а другая 8 корней из 3 см.
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