логарифм 75 по основанию 5 плюс логарифм 25 по основанию 5
Алгебра
логарифм 75 по основанию 5 плюс логарифм 25 по основанию 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
логарифм 75 по основанию 5 плюс логарифм 25 по основанию 5 =логарифм 75*25 основанию 5=логарифм5^4 плюс логарифм 3 по основанию 5 =4 + плюс логарифм 3 по основанию 5
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