Гость: Гость:

логарифм 75 по основанию 5 плюс логарифм 25 по основанию 5 =логарифм 75*25 основанию 5=логарифм5^4 плюс логарифм 3 по основанию 5 =4 + плюс логарифм 3 по основанию 5