Цистерна заполняется одним насосом за 4ч ,а вторым - за вдвое меньшее время. какую часть цистерны заполнит каждый насос , если они будут заполнять ее вместе?
Математика
Цистерна заполняется одним насосом за 4ч ,а вторым - за вдвое меньшее время. какую часть цистерны заполнит каждый насос , если они будут заполнять ее вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вторым-x-2ч первый 2x -4ч x+2x=3x цистерну делим на 3 части, первый заполнит 2 части второй 1 часть (2+4)/2=3 часа ни будут заполнять ее вместе
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