Цистерна заполняется одним насосом за 4ч ,а вторым - за вдвое меньшее время. какую часть цистерны заполнит каждый насос , если они будут заполнять ее вместе?

Математика

Цистерна заполняется одним насосом за 4ч ,а вторым - за вдвое меньшее время. какую часть цистерны заполнит каждый насос , если они будут заполнять ее вместе?

Автор: Гость