Цистерна заполняется одним насосом за 4ч ,а вторым - за вдвое меньшее время. какую часть цистерны заполнит каждый насос , если они будут заполнять ее вместе?

Математика
Цистерна заполняется одним насосом за 4ч ,а вторым - за вдвое меньшее время. какую часть цистерны заполнит каждый насос , если они будут заполнять ее вместе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вторым-x-2ч первый 2x -4ч x+2x=3x цистерну делим на 3 части, первый заполнит 2 части второй 1 часть (2+4)/2=3 часа ни будут заполнять ее вместе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Отрезок MK - диаметр окружности с центром О, а MP и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ
Ответить
Математика
сумму чисел 15 и17 уменьшить в 8 раз. 
Ответить
Геометрия
Отрезок МК - диаметр окружности с центром О, а МР и РК - равные хорды этой окружности.Найдите угол РОМ.
Ответить
Математика
в классе остались 4 дежурных.Они составляют 1\8 часть класса.сколько детей в классе.
Ответить
Математика
сумма чисел 87 и 24 уменьшить на произведение чисел 7 и 8?
Ответить