в классе остались 4 дежурных.Они составляют 1\8 часть класса.сколько детей в классе.
Математика
в классе остались 4 дежурных.Они составляют 1\8 часть класса.сколько детей в классе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*8/1=32 человека
Гость:
X*1/8=4 X=4*8/1 X=32
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