с каким периодом должна вращаться карусель радиусом 6,4 м для того ,чтобы центростремительное ускорение человека было равно 10 м/c ?
Физика
с каким периодом должна вращаться карусель радиусом 6,4 м для того ,чтобы центростремительное ускорение человека было равно 10 м/c ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: R=6,4м a=10м/с² Найти T Решение: a=v²/R v=2πR/T a=4π²R/T² T=√(4π²R/a) Т=√(4·(3,14)²·6,4м/(10м/с²))=5,024с Ответ: Т=5,024с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Каковы значения потенциальной энергии и кинетической энергии стрелы массой 50 г, выпущенной из лука со скоростью 30 м/с вертикально вверх, через 2 ...
Математика
Химия
Сколько миллилитров 30%-ной азотной кислоты(p=1,18 г/мл) требуется для приготовления 250 мл 11%- ного раствора (p=1,07г/мл)?
Технология
Предприятие получило кредит в банке в сумме 540 тыс.тг по ставке 15% годовых на срок 6 месяцев. Найти ежемесячную сумму возврата кредита и ежемесяч...