с каким периодом должна вращаться карусель радиусом 6,4 м для того ,чтобы центростремительное ускорение человека было равно 10 м/c ?

Физика

с каким периодом должна вращаться карусель радиусом 6,4 м для того ,чтобы центростремительное ускорение человека было равно 10 м/c ?

Автор: Гость