Каковы значения потенциальной энергии и кинетической энергии стрелы массой 50 г, выпущенной из лука со скоростью 30 м/с вертикально вверх, через 2 с после начала движения?
Физика
Каковы значения потенциальной энергии и кинетической энергии стрелы массой 50 г, выпущенной из лука со скоростью 30 м/с вертикально вверх, через 2 с после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле кинематики найдем скорость стрелы через 2 секунды V=Vo-gt=10м/с. Найдем высоту на которую она поднимется h=Vo*t-gt^2/2=40 м. Теперь найдем значение потенциальной E1=mgh=20 Дж и кинетической энергии Е2=mV^2/2=2.5 Дж.
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