Сколько миллилитров 30%-ной азотной кислоты(p=1,18 г/мл) требуется для приготовления 250 мл 11%- ного раствора (p=1,07г/мл)?
Химия
Сколько миллилитров 30%-ной азотной кислоты(p=1,18 г/мл) требуется для приготовления 250 мл 11%- ного раствора (p=1,07г/мл)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 250мл 11%-го раствора азотной кислоты содержится 11/100*250мл*1,07г/мл=29,425г чистой азотной кислоты. Такое количество кислоты содержится в 100*29,425г/(30*1,18г/мл)≈83,12мл 30% раствора азотной кислоты Ответ: 83,12мл
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