квадрат со стороной 6 см имеет такой же периметр, что и прямоугольник со стороной 4см. найди другую сторону прямоугольника и начерти его. периметры прямоугольника и квадрата одинаковыю прямоугольник имеет стороны 8 см 6 см....
Математика
квадрат со стороной 6 см имеет такой же периметр, что и прямоугольник со стороной 4см. найди другую сторону прямоугольника и начерти его. периметры прямоугольника и квадрата одинаковыю прямоугольник имеет стороны 8 см 6 см. найди сторону квадрата и начерти его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
квадрат со стороной 6 см имеет такой же периметр, что и прямоугольник со стороной 4см. найди другую сторону прямоугольника и начерти его. p=4a=6*4=24 P=(a+4)*2 24=(a+4)*2 a+4=12 a=8 периметры прямоугольника и квадрата одинаковыю прямоугольник имеет стороны 8 см 6 см. найди сторону квадрата и начерти его P=(6+8)*2=28 p=4a 28=4a a=7
Гость:
1) 6 х 4=24см - периметр квадрата. 2) 4 + 4=8см - длина 2-х сторон прямоугольника 3) 24-8=16см - длина 2-х неизвестных сторон прямоугольника 4) 16/2=8см. - длина неизвестной стороны прямоугольника 1) (8 х 2) + (6 х 2)=28см - периметр прямоугольника 2) 28/4=7см - длина стороны квадрата.
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