квадрат со стороной 6 см имеет такой же периметр, что и прямоугольник со стороной 4см. найди другую сторону прямоугольника и начерти его. периметры прямоугольника и квадрата одинаковыю прямоугольник имеет стороны 8 см 6 см....

Математика

квадрат со стороной 6 см имеет такой же периметр, что и прямоугольник со стороной 4см. найди другую сторону прямоугольника и начерти его. периметры прямоугольника и квадрата одинаковыю прямоугольник имеет стороны 8 см 6 см. найди сторону квадрата и начерти его

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