Из 6 кг шерсти овец получают 10м ткани.На один костюм идет 3м такой ткани.Сколько нужно шерсти,чтобы изготовить ткань на один костюм?
Математика
Из 6 кг шерсти овец получают 10м ткани.На один костюм идет 3м такой ткани.Сколько нужно шерсти,чтобы изготовить ткань на один костюм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/10=0,6 кг на 1 метр 0,6*3=1,8 кг на один костюм
Гость:
Сначала надо найти расход ткани на 1 м. ДЛя этого: 6/10= 6/10 или 0,6 6/10*3= 18/10 или 1,8 кг шерсти на один костюм.
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