поделить прямоугольник 2мя отрезками на 8 треугольников
Математика
поделить прямоугольник 2мя отрезками на 8 треугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно провести две диагонали, ими будет образовано 4 треугольника, а из каждых двух треугольников получится еще четыре разных треугольника 4+4=8
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