длина классной комнаты 8м, ширина 6м. классная комната вмещает 168 куб.м воздуха. определите высоту комнату.
Математика
длина классной комнаты 8м, ширина 6м. классная комната вмещает 168 куб.м воздуха. определите высоту комнату.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=a*b*c 168=8*6*c 48*с=168 c=3.5 м
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