расстояние между поселками сосновка и листвянка 375км.из сосновки в листвянку в 8ч 15мин выкхала машина со скоростью 70км/ч.пассажир этой машины хочет знать: в какое время машина сделает остановку в деревне гремячий лог,если от...

Математика

расстояние между поселками сосновка и листвянка 375км.из сосновки в листвянку в 8ч 15мин выкхала машина со скоростью 70км/ч.пассажир этой машины хочет знать: в какое время машина сделает остановку в деревне гремячий лог,если от этой дерени до листвяники -95км?

Автор: Гость