расстояние между поселками сосновка и листвянка 375км.из сосновки в листвянку в 8ч 15мин выкхала машина со скоростью 70км/ч.пассажир этой машины хочет знать: в какое время машина сделает остановку в деревне гремячий лог,если от...
Математика
расстояние между поселками сосновка и листвянка 375км.из сосновки в листвянку в 8ч 15мин выкхала машина со скоростью 70км/ч.пассажир этой машины хочет знать: в какое время машина сделает остановку в деревне гремячий лог,если от этой дерени до листвяники -95км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние от поселка Сосновка до деревни Гремячий лог равно 375км-95км=280км. Пассажир доедет из Сосновки до Гремячий лог за 280км/70км/ч=4ч Т.к. пассажир выехал из Сосновки в 8ч 15 мин, то он прибудет в Гремячий лог в 12ч 15мин
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