если розы которые привезли в парк посадить по 15 кустов на одну клумбу, то останется 7 кустов , а если посадить по 17 кустов , то не хватит з куста .сколько клумб в парке , сколько всего роз привезли в парк
Математика
если розы которые привезли в парк посадить по 15 кустов на одну клумбу, то останется 7 кустов , а если посадить по 17 кустов , то не хватит з куста .сколько клумб в парке , сколько всего роз привезли в парк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x*15+7=x*17 - 3 2x=4 x=2 15*2+7=37 проверим 37/17=2 ост3
Гость:
Пусть х роз привезли . Найдём сколько клумб (х-7)\15 и (х+3)\17. Количество клумб не изменилось составим уравнение (х-7)\15= (х+3)\17 . Решаем 17х-17*7 = 15х+45 2х=119+45 2х=164 х=82 куста.
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