если розы которые привезли в парк посадить по 15 кустов на одну клумбу, то останется 7 кустов , а если посадить по 17 кустов , то не хватит з куста .сколько клумб в парке , сколько всего роз привезли в парк

Математика

если розы которые привезли в парк посадить по 15 кустов на одну клумбу, то останется 7 кустов , а если посадить по 17 кустов , то не хватит з куста .сколько клумб в парке , сколько всего роз привезли в парк

Автор: Гость