автомобиль движется со скоростью 10 м/с. С какой скоростью он должен двигаться для того чтобы его кинетическая энергия увеличилась в 4 раза?

Физика

автомобиль движется со скоростью 10 м/с. С какой скоростью он должен двигаться для того чтобы его кинетическая энергия увеличилась в 4 раза?

Автор: Гость