автомобиль движется со скоростью 10 м/с. С какой скоростью он должен двигаться для того чтобы его кинетическая энергия увеличилась в 4 раза?
Физика
автомобиль движется со скоростью 10 м/с. С какой скоростью он должен двигаться для того чтобы его кинетическая энергия увеличилась в 4 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v₁=10м/с Eк₂/ Eк₁=4 Найти v₂ Решение: Eк₂=½m(v₂)² Eк₁=½m(v₁)² Eк₂/ Eк₁=(v₂)²/(v₁)² (v₂)²/(v₁)²=4 v₂=2v₁ v₂=20 м/с Ответ: 20м/с
Гость:
Кинетическая энергия равна E=mV^2/2. Когда автомобиль движется со скоростью 10 м/с Е1=50m, когда кинетическая энергия увеличится в 4 раза то она станет Е2= 200m, т.е. его скорость должна быть равной 20 м/c
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