у коробці лежить 16 білих та 12 зелених кульок. яка ймовірність того, що вибрана навмання кулька виявиться : 1) білою 2) зеленою???

Математика

у коробці лежить 16 білих та 12 зелених кульок. яка ймовірність того, що вибрана навмання кулька виявиться : 1) білою 2) зеленою???

Автор: Гость