у коробці лежить 16 білих та 12 зелених кульок. яка ймовірність того, що вибрана навмання кулька виявиться : 1) білою 2) зеленою???
Математика
у коробці лежить 16 білих та 12 зелених кульок. яка ймовірність того, що вибрана навмання кулька виявиться : 1) білою 2) зеленою???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+12=28 16/28=4/7 вероятность вынуть белый кулек 12/28=3/7 вероятность вынуть зеленый кулек.
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