Цилиндр массой 5кг катится без скольжения с постоянной скоростью 14м/с. Определить, через сколько времени цилиндр остановится, если сила трения равна 50Н.
Физика
Цилиндр массой 5кг катится без скольжения с постоянной скоростью 14м/с. Определить, через сколько времени цилиндр остановится, если сила трения равна 50Н.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=5 кг v₀=14 м/с v=0 м/c Fтр=50 Н Найти t Решение: v=v₀-at t=(v₀-v)/a По второму закону Ньютона Fтр=ma a=Fтр/m t=m(v₀-v)/Fтр t=5 кг ·(14м/с - 0 м/с)/ 50 Н= 1,4 с Ответ:t=1,4 с
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