Цилиндр массой 5кг катится без скольжения с постоянной скоростью 14м/с. Определить, через сколько времени цилиндр остановится, если сила трения равна 50Н.

Физика

Цилиндр массой 5кг катится без скольжения с постоянной скоростью 14м/с. Определить, через сколько времени цилиндр остановится, если сила трения равна 50Н.

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