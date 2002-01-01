катер проплив 4 км,проти течії річки і 15 км за течією річки за такий самий час,який потрібен плоту щоб проплисти 2 км по цій річці.Знайти швидкість течії,якщо власна швидкість катера =18 км за годину

Алгебра
катер проплив 4 км,проти течії річки і 15 км за течією річки за такий самий час,який потрібен плоту щоб проплисти 2 км по цій річці.Знайти швидкість течії,якщо власна швидкість катера =18 км за годину
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