начерти прямоугольник. проведи в нем 2 отрезка так чтобы, на чертеже стало 8 треугольников

Математика
начерти прямоугольник. проведи в нем 2 отрезка так чтобы, на чертеже стало 8 треугольников
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
например мы начертили прямоугольник АВСК в нем нужно провести 2-е диагонали ВК и АС эти диагонали пересикаются в т.О и у нас получается 8-ь треугольников:АОВ, ВОС,СОК,АОК,ВАК,ВСК,АВС,АСК.
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