у ани 25 фломастеров 7 из них красные ,какую часть составляют красные
Математика
у ани 25 фломастеров 7 из них красные ,какую часть составляют красные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию: 25=100% 7=х% Откуда х=100*7/25=28 Ответ: красные фломастеры составляют 28% от общего числа фломастеров.
Гость:
Красные составляют 7/25 всех фломастеров.
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