составить уравнения реакций: 1)взаимодействие раствора хлорида железа3 с гедроксидом натрия 2)разложение хлорида калия при нагревании 3)окисление оксида серы4 4)разложение карбоната кальция при нагревании 5)взаимодействие алюми...

Химия

составить уравнения реакций: 1)взаимодействие раствора хлорида железа3 с гедроксидом натрия 2)разложение хлорида калия при нагревании 3)окисление оксида серы4 4)разложение карбоната кальция при нагревании 5)взаимодействие алюминия с серой

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