составить уравнения реакций: 1)взаимодействие раствора хлорида железа3 с гедроксидом натрия 2)разложение хлорида калия при нагревании 3)окисление оксида серы4 4)разложение карбоната кальция при нагревании 5)взаимодействие алюми...
Химия
составить уравнения реакций: 1)взаимодействие раствора хлорида железа3 с гедроксидом натрия 2)разложение хлорида калия при нагревании 3)окисление оксида серы4 4)разложение карбоната кальция при нагревании 5)взаимодействие алюминия с серой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 3. 2SO2 + O2 = 2SO3 4. CaCO3 = CaO + CO2 5. 2Al + 3S = Al2S3 Проверь исходное вещество во втором превращении, возможно ошибка, не должен хлорид калия при нагревании разлагаться.
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