Если плоскость пересекает одну из двух параллельных плоскостей, то она пересекает и другую из них.
Геометрия
Если плоскость пересекает одну из двух параллельных плоскостей, то она пересекает и другую из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решим задачу от обратного, допустим она не пересекает вторую плоскость , значит она ей парралельна, тогда по свойству поралельности прямой и плоскости, она будет параллельна, и 2й плоскости, что противоречит условию задачи.
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