в сосуде имеется 2 моль кислорода.определить массу кислорода и число молекул

Физика
в сосуде имеется 2 моль кислорода.определить массу кислорода и число молекул
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N (O2) = 2 моль х 6,02х10^23 = 12,04 x 10^23 молекул m (O2) = 2 моль х 32г/моль = 64г
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