В арифметической прогрессии разность пятого и третьего членов равна 6, их сумма равна 20, а n-й член равен 13. Найдите n.

Алгебра

В арифметической прогрессии разность пятого и третьего членов равна 6, их сумма равна 20, а n-й член равен 13. Найдите n.

Автор: Гость