В арифметической прогрессии разность пятого и третьего членов равна 6, их сумма равна 20, а n-й член равен 13. Найдите n.
Алгебра
В арифметической прогрессии разность пятого и третьего членов равна 6, их сумма равна 20, а n-й член равен 13. Найдите n.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a5-a3=6 a5+a3=20 a5=6+a3 6+a3+a3=20 2a3 =14 a3=7 a5=13 ответ а5=13
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