В городе 4 таксомоторных парка,в которых размещаются 5600машин.Строят ещё 3 таких парка.Сколько машин разместится в новых парках,если во всех парках машин поровну?
Математика
В городе 4 таксомоторных парка,в которых размещаются 5600машин.Строят ещё 3 таких парка.Сколько машин разместится в новых парках,если во всех парках машин поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5600\4=1400 (в одном таксомоторном парке) 1400*3=4200 (в 3 таксомоторном парке)
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