В городе 4 таксомоторных парка,в которых размещаются 5600машин.Строят ещё 3 таких парка.Сколько машин разместится в новых парках,если во всех парках машин поровну?

Математика

В городе 4 таксомоторных парка,в которых размещаются 5600машин.Строят ещё 3 таких парка.Сколько машин разместится в новых парках,если во всех парках машин поровну?

Автор: Гость