объем ящика для игрушек который имеет форму куба равен 64 дм3, найди длину ребра куба

Математика
объем ящика для игрушек который имеет форму куба равен 64 дм3, найди длину ребра куба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∨ = а³ а = ∛∨, так как ∨ = 64 дм³, то а = ∛64, а = 4 дм ( ∛64 = 4 * 4 * 4 )
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