Произведение двух натуральных чисел, одно из которых на 5 меньше другого, равно 84. Найдите эти числа.
Алгебра
Произведение двух натуральных чисел, одно из которых на 5 меньше другого, равно 84. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первое число, тогда (х-5) - второе число. х(х-5)=84; х*х-5х-84=0; Д=25+336=361; х1=(5+19)/2=12; х2=(5-19)/2=-7 не уд.условию задачи. Значит первое число 12, второе 12-5=7
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