Произведение двух натуральных чисел, одно из которых на 5 меньше другого, равно 84. Найдите эти числа.

Алгебра

Произведение двух натуральных чисел, одно из которых на 5 меньше другого, равно 84. Найдите эти числа.

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