Через 2ч после выхода со станции А тепловоз увеличил скорость на 12км/ч и через 5ч после начала движения прибыл в пункт назначение В. Какова была скорость тепловоза в начале пути,если расстояние от А до В равно 261км?

Математика

Через 2ч после выхода со станции А тепловоз увеличил скорость на 12км/ч и через 5ч после начала движения прибыл в пункт назначение В. Какова была скорость тепловоза в начале пути,если расстояние от А до В равно 261км?

Автор: Гость