Через 2ч после выхода со станции А тепловоз увеличил скорость на 12км/ч и через 5ч после начала движения прибыл в пункт назначение В. Какова была скорость тепловоза в начале пути,если расстояние от А до В равно 261км?
Математика
Через 2ч после выхода со станции А тепловоз увеличил скорость на 12км/ч и через 5ч после начала движения прибыл в пункт назначение В. Какова была скорость тепловоза в начале пути,если расстояние от А до В равно 261км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч скорость тепловоза, (х+12) км/ч это скорость после увеличения. За 2 ч тепловоз прошел 2х км, а так как он весь путь шел 5 ч, то со скоростью (х+12) км/ч он ехал 3 ч и прошел расстояние 3(х+12) км. Весь путь 261 км, составим уравнение: 2х+3(х+12)=261; 2х+3х=261-36; 5х=225; х=45 км/ч. Ответ: 45 км/ч
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