7(2y-2)-2(3y-3,5)=9
Алгебра
7(2y-2)-2(3y-3,5)=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7(2y-2)-2(3y-3,5)=9 14γ - 14 - 6γ + 7 = 9 8γ - 7 = 9 8γ = 16 γ = 16 / 8 γ = 2 проверка 7 (2 * 2 - 2) - 2(3 * 2 - 3,5) = 7 * 2 - 2 * 2,5 = 14 - 5 = 9
Гость:
14у-14-6у+7=9 8у=9-7+14 8у=19 у=2
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