начертите круг радиуса 2см и поделите его на 4 равные секторы . Найдите площадь одного сектора.
Математика
начертите круг радиуса 2см и поделите его на 4 равные секторы . Найдите площадь одного сектора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала найдем площу круга =3.14*2в квадрате=12.56 следовательно за умовою задачи эти 4 сектора между собой равны значит площа 1-го сектора=12.56:4=3.14(см квадратных)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
было продано 14700 экземпляров газет,что составляет СЕМЬ ДЕСЯТЫХ ВСЕГО ТИРАЖА.ГОРОДСКИЕ ПОДПИСЧИКИ получили две седьмых всего тиража.сколько экземп...
Математика
Математика
Учитель подготовил для контрольной работы 42 карточки пяти цветов: белого, жёлтого, зелёного, красного, синего. Сложив все карточки в этой последов...
Алгебра
на одном складе было 185 т угля,а на другом 237 т.первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля,а второй по 18 т.через сколько дней на втором ...