начертите круг радиуса 2см и поделите его на 4 равные секторы . Найдите площадь одного сектора.

Математика
начертите круг радиуса 2см и поделите его на 4 равные секторы . Найдите площадь одного сектора.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала найдем площу круга =3.14*2в квадрате=12.56 следовательно за умовою задачи эти 4 сектора между собой равны значит площа 1-го сектора=12.56:4=3.14(см квадратных)
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