на одном складе было 185 т угля,а на другом 237 т.первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля,а второй по 18 т.через сколько дней на втором складе угля будет в полтора раза больше,чем на первом?

Алгебра

на одном складе было 185 т угля,а на другом 237 т.первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля,а второй по 18 т.через сколько дней на втором складе угля будет в полтора раза больше,чем на первом?

Автор: Гость