на одном складе было 185 т угля,а на другом 237 т.первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля,а второй по 18 т.через сколько дней на втором складе угля будет в полтора раза больше,чем на первом?
Алгебра
на одном складе было 185 т угля,а на другом 237 т.первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля,а второй по 18 т.через сколько дней на втором складе угля будет в полтора раза больше,чем на первом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть прошло х дней, тогда на первом складе осталось 185-15x т угля, а на втором складе 237-18x т угля. По прошествии x дней на втором складе останется угля больше в (237-18x)/(185-15x) раз, чем на первом. По условию задачи, последнее выражение равно 1,5=3/2 Составим уравнение: (237-18x)/(185-15x)=3/2 2(237-18x)=3(185-15x) 474-36x=555-45x 9x=81 x=9 Ответ: 9дней
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