в саду растут 7 яблонь и 5 слив. Найдите отношение числа к числу всех деревьев саду
Математика
в саду растут 7 яблонь и 5 слив. Найдите отношение числа к числу всех деревьев саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+5= 12 Отношение яблонь ко все деревьям: 7/12 Отношение слив ко все деревьям: 5/12
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